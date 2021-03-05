Участники турнира ATP в Роттердаме ответили на вопросы детей. Они рассказали о первом поцелуе, когда плакали в последний раз и кем хотели стать в детстве.
О первом поцелуе
«Думаю, мне было лет 16. Кошмар. Мы терлись зубами и все такое. Это было ужасно», – рассказал Энди Маррей.
ATP Роттердам
«Спорт для *******». Бешенство Бублика в Роттердаме
«Вообще, мне было 12. Я безумно нервничал», – поделился Феликс Оже-Альяссим.
«Наверное, лучшее неизведанное чувство, которое я вообще испытывал. Я не знал, чего ожидать. Это было ужасно», – заявил Стефанос Циципас
«Не очень. Да, не круто было», – резюмировал Александр Зверев.
Когда в последний раз плакали
«Думаю, все это видели во время моей речи. После матча – точно в финале US Open», – сказал Зверев.
«Может, вчера вечером», – предположил Кеи Нисикори.
«Иногда я плачу, когда смотрю фильмы», – признался Оже-Альяссим.
«Мужчины могут плакать», – считает Даниил Медведев.
Кем хотели стать в детстве
«Всегда хотел стать теннисистом», – рассказал Зверев
«Профессиональным теннисистом», – поддержал его Оже-Альяссим
«Хотел быть космонавтом, хотел быть футболистом, теннисистом», – ответил Медведев.
«Немного неловко говорить, но я хотел стать пингвином. Не знаю, они такие милые. Я просто хотел быть пингвином», – удивил Нисикори.
«Теннисистом и футболистом. Кеи хотел быть пингвином? Хороший ответ. Странный, но хороший», – подытожил Маррей.
- В четвертьфинале мужского турнира в Роттердаме Карен Хачанов встречается со Стефаносом Циципасом, Жереми Шарди – с Андреем Рублевым, Борна Чорич – с Кеи Нисикори, а Томми Пол – с Мартоном Фучовичем.
- Даниил Медведев вылетел в первом круге от Душана Лайовича.
ATP Роттердам
Циципас раскраснелся от напряжения, но прошел Хуркача
ATP Роттердам
Рублев и Хачанов вылетели в четвертьфинале парного турнира