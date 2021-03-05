Участники турнира ATP в Роттердаме ответили на вопросы детей. Они рассказали о первом поцелуе, когда плакали в последний раз и кем хотели стать в детстве.

О первом поцелуе

«Думаю, мне было лет 16. Кошмар. Мы терлись зубами и все такое. Это было ужасно», – рассказал Энди Маррей.

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«Вообще, мне было 12. Я безумно нервничал», – поделился Феликс Оже-Альяссим.

«Наверное, лучшее неизведанное чувство, которое я вообще испытывал. Я не знал, чего ожидать. Это было ужасно», – заявил Стефанос Циципас

«Не очень. Да, не круто было», – резюмировал Александр Зверев.

Когда в последний раз плакали

«Думаю, все это видели во время моей речи. После матча – точно в финале US Open», – сказал Зверев.

«Может, вчера вечером», – предположил Кеи Нисикори.

«Иногда я плачу, когда смотрю фильмы», – признался Оже-Альяссим.

«Мужчины могут плакать», – считает Даниил Медведев.

Кем хотели стать в детстве

«Всегда хотел стать теннисистом», – рассказал Зверев

«Профессиональным теннисистом», – поддержал его Оже-Альяссим

«Хотел быть космонавтом, хотел быть футболистом, теннисистом», – ответил Медведев.

«Немного неловко говорить, но я хотел стать пингвином. Не знаю, они такие милые. Я просто хотел быть пингвином», – удивил Нисикори.

«Теннисистом и футболистом. Кеи хотел быть пингвином? Хороший ответ. Странный, но хороший», – подытожил Маррей.

В четвертьфинале мужского турнира в Роттердаме Карен Хачанов встречается со Стефаносом Циципасом, Жереми Шарди – с Андреем Рублевым, Борна Чорич – с Кеи Нисикори, а Томми Пол – с Мартоном Фучовичем.

Даниил Медведев вылетел в первом круге от Душана Лайовича.

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