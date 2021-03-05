Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира ATP в Роттердаме в трех сетах уступил греку Стефаносу Циципасу.
Счет по сетам – 4:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты, за это время Хачанов сделал 1 эйс, не совершил ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.
- В полуфинале Циципас может сыграть с другим русским теннисистом, Андреем Рублевым, которому предстоит встретиться с французом Жереми Шарди.
- До Циципаса Хачанов одолел Кэмерона Норри и Стэна Вавринку.
ATP Роттердам
Рублев и Хачанов вылетели в четвертьфинале парного турнира
ATP Роттердам
Медведев и Хачанов узнали соперников на турнире в Роттердаме
Australian Open
«Один из лучших ударов в карьере». Медведев – о Циципасе и финале