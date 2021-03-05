Опубликовано 05/03/2021 в 15:54 GMT | Обновлено 05/03/2021 в 15:55 GMT

Российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале турнира ATP в Роттердаме в трех сетах уступил греку Стефаносу Циципасу.

Счет по сетам – 4:6, 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 44 минуты, за это время Хачанов сделал 1 эйс, не совершил ошибок на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

В полуфинале Циципас может сыграть с другим русским теннисистом, Андреем Рублевым, которому предстоит встретиться с французом Жереми Шарди.

До Циципаса Хачанов одолел Кэмерона Норри и Стэна Вавринку.

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