Андрей Рублев вышел в финал турнира ATP в Роттердаме, в двух партиях обыграв грека Стефаноса Циципаса.

Счет по сетам – 6:3, 7:6 (7:2), встреча продолжалась 1 час и 38 минут. За это время Рублев сделал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 3. Циципас 7 раз подал навылет, трижды ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

В финале Андрей Рублев сыграет с победителем полуфинала между Борной Чоричем и Мартоном Фучовичем.

Перед Циципасом русский теннисист прошел Маркоса Хирона, Энди Маррея и Жереми Шарди.

Победа над греком стала для Рублева 19-й подряд на ATP 500 – он может выиграть четвертый турнир этой серии подряд. Ранее Рублев побеждал в Вене, Петербурге и Гамбурге.

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