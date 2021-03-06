Просто космос: Андрей Рублев набрал фантастическую форму осенью 2020-го и держит ее уже седьмой месяц. После 100-процентного результата на ATP Cup (4 победы в 4 матчах) на старте года и достойного выступления на Открытом чемпионате Австралии (четвертьфинал) Рублев всех разнес на пути в финал Роттердама. Его победная серия на турнирах серии-500 достигла 19 матчей. В случае триумфа в воскресенье Рублев обойдет Рафаэля Надаля. С момента образования АТР-500 в 2009-м только Роджер Федерер (28) и Энди Маррей (21) стрельнули более продолжительными сериями.

Личное противостояние

Андрей и Мартон уже дважды встречались на высшем уровне, причем обе игры прошли в пятисетовом формате. В матче плей-офф Кубка Дэвиса-2017 венгр оказался сильнее еще 19-летнего на тот момент Рублева, хотя и по ходу того поединка тинейджер проявил героизм и почти отыгрался с 0-2 по сетам – 2:6, 4:6, 7:5, 6:2, 3:6. Во второй раз пути венгра и русского пересеклись минувшей осенью – в четвертом круге «Ролан Гаррос». Битва оказалась не менее упорной, но теперь Рублев достаточно заматерел и взял реванш – 6:7(4), 7:5, 6:4, 7:6(3).

ATP Роттердам Рублев победил Циципаса и вышел в финал 7 ЧАСОВ НАЗАД

Так что счет в личных встречах пока равный. Ну или как считать – Фучович еще обыгрывал совсем-совсем молодого Андрея на «Челленджере» в Барселоне в 2016-м.

Как шли по сетке

Путь Рублева

Рублев – Маркос Джирон (США) – 7:6(1), 6:3

Рублев – Энди Маррей (Великобритания) – 7:5, 6:2

Рублев – Жереми Шарди (Франция) – 7:6(2), 6:7(2), 6:4

Рублев – Стефанос Циципас (Греция) – 6:3, 7:6(2)

Путь Фучовича

Фучович – Райлли Опелка (США) – 7:6(2), 6:7(4), 7:6(4)

Фучович – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – 6:3, 6:2

Фучович – Томми Пол (США) – 6:4, 6:3

Фучович – Борна Чорич (Хорватия) – 6:4, 6:1

Цифры говорят

Рублев сыграет в десятом финале АТР-тура. Его статистика: 7-2.

В последний раз Андрей проиграл титульный матч в Гамбурге в июле 2019-го. С тех пор он взял шесть финалов подряд.

Также это пятый финал для Рублева с сентября 2020-го (с учетом ATP Cup).

Фучович сыграет третий финал в АТР-туре и первый – на уровне АТР-500. Свой единственный титул он добыл на грунте Женевы в мае 2018-го.

В последнем до этой недели финале Мартон проиграл Даниилу Медведеву. Это было в Софии в феврале 2019-го.

Где смотреть

Финалом в прямом эфире можно насладиться на телеканале Eurosport и, конечно, на сайте Eurosport.ru: в блоке «Сейчас в эфире» на главной странице или в разделе «Смотреть». Начало – примерно в 17:30 (мск).

А еще проследить за встречей можно в нашей текстовой трансляции

Котировки букмекеров

Победа Фучовича: 4,69

Победа Рублева: 1,19

КТО ВЫИГРАЕТ ТИТУЛ РОТТЕРДАМА? Андрей Рублев Мартон Фучович

ATP Роттердам Рублев и Хачанов вылетели в четвертьфинале парного турнира 04/03/2021 В 18:57