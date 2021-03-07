Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме, в двух партиях победив венгра Мартона Фучовича.

Счет по сетам – 7:6 (4), 6:4, встреча продолжалась 1 час и 53 минутs. За это время Рублев сделал 3 эйса, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 6. Фучович 6 раз подал навылет, дважды ошибся на подаче и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 4.

Победа над венгром стала для Рублева 20-й подряд на ATP 500 – он выиграл четвертый турнир этой серии подряд. Ранее Рублев побеждал в Вене, Петербурге и Гамбурге.

ATP Роттердам Рублев сразится с Фучовичем за титул. Смотри на Eurosport 20 ЧАСОВ НАЗАД

На пути к финалу русский теннисист прошел Маркоса Хирона, Энди Маррея, Жереми Шарди и Стефаноса Циципаса.

Фучович обыграл Рейлли Опелку, Алехандро Давидовича Фокину, Томми Пола и Борну Чорича.

ATP Роттердам Рублев победил Циципаса и вышел в финал ВЧЕРА В 16:02