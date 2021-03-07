Игрок некстгена из топ-10 против уже достаточно зрелого квалифаера: вывеска финала в Роттердаме, на первый взгляд, и правда не грозила никакой сенсацией. Но это лишь на первый взгляд. Да, Фучовичу 29. Да, он 59-я ракеткой мира. Да, это всего лишь его третий финал в карьере (единственная победа – в Женеве на ATP 250). А вот для Рублева матч мог вылиться в 8-й титул и четвертый подряд пятисотник, плюс стать 20-й кряду победой в серии ATP.

Но голландский финал прогулочным совсем не казался, и гадать на победителя впору было на кофейной гуще: соперники толком друг друга не знали и встрелись лишь дважды (равенство в личках). Оба поединка оказались затяжными, а последнюю зарубу на «Ролан Гаррос» в 2020-м хоть и выиграл Андрей, но Фучович феерил не меньше (7:6, 5:7, 4:6, 6:7). Как брать геймы у восьмой ракетки мира, венгр помнил. К тому же о венгерскую стену, как Мартона прозвали болельщики в сети, разбились Борна Чорич, Алехандро Фокин и Томми Пол. Единственной же помехой спокойствию венгра в первом круге стал американец Райлли Опелка, теннисные ралли с которым закончились тремя тай-брейками. Но слывущий среди фанатов королем ATP 500 россиянин по-умному обошел эту самую стену: тактически, хотя и без особого шарма перебил Фучовича на задней, лучше подавал первую, меньше ошибался как слева, так и справа, а главное, психологически не поплыл на важнейших розыгрышах.

И тут даже праймовая форма Фучовича и фартовый медленный корт, где он реже ошибается , не помогли. Первый квалифаер за 20 лет после француза Николя Эскюде (2001-й), вышедший в финал Роттердама, разом потерял все наработанные за семь дней скиллы: в решающем матче Фучович позабыл, как тянуться за всеми мячами, по линии пробивать плотный форхенд и стелить слайсами слева. Показать максимум мешала и зажатость – рваная игра в пять ударов подарили много невынужденных ошибок и мало красочных розыгрышей 10+ ударов.

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В первом сете все прозаично решилось на тай-брейке, где несколько ошибок Мартона дали преимущество россиянину в пару очков. Их он и трансформировал в сет – 7:6. Во второй партии Рублев хотел поскорее закрыть матч, тем более что на помощь приходил и нестабильный венгр. До тай-брейка терпеть не хотелось, и в первом же гейме Андрей взял подачу соперника. Это преимущество он сохранил до конца. В седьмом гейме мелькал шанс удвоить отрыв вторым брейком, но эти попытки венгр уже пресек. За 47 минут россиянин закрыл и второй сет (6:4), а с ним и матч.

После Вены, Санкт-Петербурга и Гамбурга этот финал в Роттердаме стал для Рублева четвертым победным пятисотником, к тому же самым простым матчем на турнире. Особенно на контрасте с выматывающими Стефаносом Циципасом, Жереми Шарди и не впервой возвращающимся на большие корты Энди Марреем. А это ли не знак для негласного короля ATP 500, что пора браться за турниры мощнее?

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