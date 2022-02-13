Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим обыграл грека Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP 500 в Роттердаме – 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Четвертый номер мирового рейтинга допустил четыре двойных ошибки (Оже-Альяссим – ни одной). Также канадец оказался лучше соперника по количеству эйсов – семь против одного. А еще реализовал три брейк-пойнта из шести (грек – ни одного).

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Оже-Альяссим выиграл первый в карьере титул категории ATP – до этого канадец проиграл все восемь финалов, в которых не взял ни одного сета. Циципас напротив продлил неудачную серию – грек проиграл восьмой финал из восьми на уровне ATP 500. Все началось с поражения Рафаэлю Надалю на турнире в Барселоне в 2018 году.

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После этого Стефанос отдавал титулы Роджеру Федереру в Дубае-2019, Доминику Тиму в Пекине-2019, Новаку Джоковичу в Дубае-2020, Андрею Рублеву в Гамбурге-2020, снова Рафаэлю Надалю в Барселоне-2021 и Александру Звереву в Акапулько-2021.

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