Энди Маррей вернется на корт на турнире в Хертогенбоше

Стала известна дата возвращения экс-первой ракетки мира Энди Маррея. Британец вернется после «Ролан Гаррос» и выступит на первом травяном турнире сезона в голландском Хертогенбоше.

«Для меня это идеальная возможность подготовиться к Уимблдону», – цитирует Энди ВВС.

Маррей – победитель трех турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион.

Энди не выступал после Уимблдона-2017 из-за проблем с бедром. На момент травмы Маррей лидировал в мировом рейтинге. В январе британец перенес операцию на бедре.

Турнир в Хертогенбоше пройдет 11-17 июня.

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