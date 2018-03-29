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Энди Маррей вернется на корт на турнире в Хертогенбоше

Маррей вернется на корт на турнире в Хертогенбоше
Eurosport

1 час назад

В общей сложности перерыв в выступлениях британца продлится 11 месяцев.

Стала известна дата возвращения экс-первой ракетки мира Энди Маррея. Британец вернется после «Ролан Гаррос» и выступит на первом травяном турнире сезона в голландском Хертогенбоше.

«Для меня это идеальная возможность подготовиться к Уимблдону», – цитирует Энди ВВС.

  • Маррей – победитель трех турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион.
  • Энди не выступал после Уимблдона-2017 из-за проблем с бедром. На момент травмы Маррей лидировал в мировом рейтинге. В январе британец перенес операцию на бедре.
  • Турнир в Хертогенбоше пройдет 11-17 июня.

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