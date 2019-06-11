ATP Хертогенбош
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Гоффен VS А.Давидович-Фокина

11 июня 2019 г. Начало после 12:30

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