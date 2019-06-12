ATP Хертогенбош
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Гарин VS Р.Хасе

12 июня 2019 г. Начало после 14:30

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