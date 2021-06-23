Австрийский теннисист Доминик Тим получил травму запястья во время первого матча турнира на Мальорке. Он вел со счетом 5:2 против француза Адриана Маннарино, но был вынужден остановить игру после хруста в запястье.

«Вчера во время матча у меня возникли проблемы с запястьем. Я сразу же отправился делать МРТ в больницу в Пальма-де-Майорке. Результаты были не очень ясными, и я решил поехать в Барселону, чтобы провериться у специалиста. Надеюсь, я получу результаты обследования и точный диагноз в ближайшее время», – написал Тим в твиттере.

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Таким образом, выступление 27-летнего Тима на Уимблдоне находится под вопросом. Ранее австриец объявил о пропуске Олимпийских игр.

Доминик занимает пятое место в текущем рейтинге ATP.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля 2021 года.

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