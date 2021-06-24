Русский теннисист Даниил Медведев прошел в полуфинал турнира категории ATP 250 в испанской Санта-Понсе.
В четвертьфинальном матче Медведев обыграл норвежца Каспера Рууда со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 17 минут.
Даниил был лучше соперника на подаче. Он точнее вводил первый мяч в игру (60% против 58% у Рууда), сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках. У Каспера – две подачи навылет и пять дабл-фолтов.
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Первая ракетка России реализовала пять из 10 брейк-поинтов, у норвежца – один решающий мяч на чужой подаче из трех попыток.
- В полуфинале турнира ATP в Санта-Понсе Медведев сыграет с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
- Русский теннисист в третий раз достиг такой высокой стадии на травяных кортах. Ранее он доходил до 1/2 финала на турнире в Истборне в 2017-м и в Queen’s Club в 2019-м.
- По личным встречам Даниил повел у Каспера Рууда со счетом 2-0. Предыдущий матч между ними также закончился в двух сетах. На ATP Cup русский игрок победил – 6:3, 7:6 (6).
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