Русский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира категории ATP 250 в испанской Санта-Понсе. В матче 1/2 финала Медведев в трех партиях победил Пабло Каррено Бусту – 3:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 56 минут.

Даниил был лучше соперника на подаче. Он сделал 10 эйсов при трех двойных ошибках, в то время как у Каррено Бусты пять подач навылет и один дабл-фолт. При этом первая ракетка России показала ужасный процент попадания первым мячом – 54% (у испанца – 79%).

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Но Медведев опередил Пабло по выигранным очкам на первой подаче – 81% против 62%. Русский теннисист реализовал всего лишь три из 11 брейк-пойнтов, эффективность четвертого сеяного испанца в этом компоненте – 1/2 (50%).

В финале турнира в Санта-Понсе Даниил Медведев сыграет с победителем пары Сэм Куэрри – Адриан Маннарино. Для 25-летнего русского этот решающий матч станет первым на травяных кортах.

Медведев оторвался от Каррено Бусты по личным встречам. Это третья победа Даниила в четырех матчах. Ранее он выигрывал у испанца на «Кубке Кремля»-2017 и на «Мастерсе» в Париже в 2018-м. Единственное поражение произошло три года назад на турнире серии ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

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