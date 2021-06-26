Русский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир категории ATP 250 в испанской Санта-Понсе.

В финале он одолел американца Сэма Куэрри в двух сетах – 6:4, 6:2. Матч продолжался всего 1 час и 2 минуты.

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Медведев доминировал на подаче и сделал 10 эйсов. У Куэрри 11 точно введенных мячей в игру, но также и пять допущенных двойных ошибок.

Даниил был лучше на первой подаче (62% против 54% у американца). Также он реализовал три из четырех брейк-поинтов и ни разу не допустил соперника к выигрышу собственной подачи.

Для первой ракетки России это первый титул на травяных кортах. Ранее он никогда не выходил в финал на этом покрытии.

Медведев выиграл второй титул в сезоне после победы на турнире в Марселе в марте 2021 года. Всего за карьеру 25-летний теннисист взял 11 трофеев в ATP Туре.

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