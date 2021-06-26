Чтобы притоптать зелень мировых кортов и вбежать на Уимблдон, у игроков ATP было три недели и всего пять турниров. Одним из них вовремя воспользовался Медведев и взял титул на родине Рафы Надаля. Мальорка – новый турнир для мужской сетки, а Даниил – его первый чемпион. Путь до финала получился простым – сопротивление мог оказать лишь австриец Доминик Тим, но тот с травмой кисти ретировался уже во втором раунде. Не стал сюрпризом и решающий матч – за рекордный на этом корте час Медведь выписал себе победный чек – 6:4,6:2.

Игра не предвещала непредсказуемых ралли с самого начала – оба профи харда с пушечной первой, а значит, розыгрыши до семи ударов, тем более на траве, – их максимум. Что игра и показала: Куэрри спасался за счет эйсов и выходов к сетке после пулеметной очереди из первых, а Медведев отбивался дропшотами или обводящими: кроссом с бэкхенда или по линии, а еще свечками. Эта тактика и помогла русскому повеселить заснувших было зрителей и брейкануть в седьмом гейме – 4:3. После Даня мастерски закрыл и сет.

ATP Санта Понса Медведев победил Куэрри в финале и взял 1-й титул на траве 4 ЧАСА НАЗАД

Медлить Медведев не стал и во второй партии: уже на первом для себя приеме смастерил задел в два гейма, а 89% выигранных мячей на своей подачи (25 из 28 розыгрышей) и, как следствие, скудные 0 брейк-поинтов у Куэрри вылились в итоговые 6:2 во втором сете. За час Даниил оформил первый травяной титул в карьере и, что важно, сделал он это впритык со стартом Уимблдона. Через два дня Медведеву открывать дневную сессию на «королевских кортах» матчем со Ян-Леонардом Штруффом.

«Все говорили Новаку Джоковичу, зачем ему ехать в Белград за неделю до «Ролан Гаррос». Но там он приобрел большую уверенность. Не думаю, что он сыграл там свой лучший теннис, но потом он пришел и уничтожил всех в Париже. Думаю, иногда можно хорошо подготовиться перед «ТБШ» и выиграть несколько матчей», – сказал Медведев на пресс-конференции в Мальорке.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Эта самая уверенность на руку 1-й ракетке России – после феерии на «РГ» в виде четвертьфинала со Стэфаносом Циципасом теперь Уимблдон – самый неудачный шлем русского: тут он лишь дважды (в 2018-м и 2019-м) добирался до третьего раунда. Из-за отказа Рафы Надаля и Доминика Тима, а также играющего в паре с братом Циципаса, Даня – первый после Джока претендент на титул.

«В восьмерку фаворитов Уимблдона он входит. На траве все зависит от нюансов. Вопрос укороченных будет решать очень многое, Даня хорошо использует плоский и резаный удар. Это может дать ему преимущество. Главное – хорошо сыграть со Штруффом в первом раунде, проявить себя во всеоружии. Вопрос психологии решит. Он же совсем недавно ему проиграл», – сказал президент федерации тенниса России ШамильТарпищев после победы Медведева в финале.

Других причин проиграть низкорейтинговому немцу действительно мало: Даниил признавался, что трава ему нравится, а, как показал финал в Испании, с физикой у русского парня также все гуд. Из компонентов Медведеву достаточно наладить прием, который он забраковал в Галле со Штруффом – 13 виннеров из 52 на первой. Так что в первом раунде счет личек должен стать 5-1 за Даней.

Следом по сетке идут грунтовые (и не более) спецы Томми Пол и Карлос Алькарас, в третьем круге – старичок ATP Марин Чилич, а в четвертом – потенциальные Хуберт Хуркач и Григор Димитров. Потрепать вторую ракетку мира, возможно, соберется Роджер Федерер в четвертьфинале. Но к состоянию здоровья почти 40-летнего ветерана есть вопросы, да и с топами он не играл минимум 1,5-2 года – возвращение Феди, хоть и на любимом Уимблдоне, очевидным не кажется. Тем более траву в этом сезоне он не играл совсем. Обломать травяной камбэк может разве что Саша Зверев в полуфинале (и то если доберется). Ведь козырным Уимблдон для него не назовешь: в запасе лишь 4-й раунд в 2017-м – за такое 6-й ракетки ATP бить кулаком в грудь стыдно.

Скорее всего, в первой половине сетки в финал пробегут кто-то из пары Джококвич – Циципас, а так как у серба цель – «Золотой шлем» (все четыре «ТБШ» и золото Олимпиады), то решающий матч на 99,9 % сыграет именно он. Вопрос мотивации зарешает.

Новак Джокович Фото: Getty Images

«Но я знаю, что могу очень хорошо играть на траве», – сказал Даниил после победы. Пребывая в такой эйфории, влететь в финал Медведев может, а вот хватит ли его эмоционального и физического запаса на Ноле – вопрос времени. Тем более перед глазами еще сверкает отданный почти всухую финал Australian Open в начале 2021-го.

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