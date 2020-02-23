Ник Кирьос не в восторге от появления в календаре нового грунтового турнира в Сантьяго. В сторис инстаграма австралийский теннисист выложил сетку стартующего в понедельник ивента и подписал:

«Какого *** [фига] – еще один турнир 250 на грунте, в то время как проходят два турнира серии 500 на харде».

Кирьос добавил хэштег #истребитьгрунтовыхкрыс.

В 2019 году Кирьос несколько раз отрицательно высказался о грунтовом теннисе и «Ролан Гаррос». В ответ организаторы парижского мэйджора отказали ему в участии.

Ник занимает 21-е место в мировом рейтинге.

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