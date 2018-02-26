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Леонардо Майер - Гастао Элиаш

ATP Сан-Паулу - 26 февраля 2018

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Леонардо Майер – Гастао Элиаш на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 26 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Леонардо Майер и Гастао Элиаш, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.