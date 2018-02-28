28.02.18 - Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães
Л. МайерЛеонардо Майер
Не ранее
18:30
К. БерлокКарлос Берлок
ATP Сан-Паулу • Второй раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Леонардо Майер - Карлос Берлок
ATP Сан-Паулу - 28 февраля 2018

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Леонардо Майер – Карлос Берлок на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 28 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Леонардо Майер и Карлос Берлок, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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