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Гильермо Гарсия-Лопес - Фабио Фоньини

ATP Сан-Паулу - 2 марта 2018

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Гильермо Гарсия-Лопес – Фабио Фоньини на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 2 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Гильермо Гарсия-Лопес и Фабио Фоньини, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.