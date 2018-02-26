26.02.18 - Complexo Desportivo Constâncio Vaz Guimarães
Ф. ДельбонисФедерико Дельбонис
Не ранее
18:30
Р. КарбаллесРоберто Карбаллес
ATP Сан-Паулу • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Федерико Дельбонис - Роберто Карбаллес
ATP Сан-Паулу - 26 февраля 2018

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Федерико Дельбонис – Роберто Карбаллес на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 26 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Федерико Дельбонис и Роберто Карбаллес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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