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Рожерио Дутра Силва - Теннис Сандгрен

ATP Сан-Паулу - 27 февраля 2018

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Рожерио Дутра Силва – Теннис Сандгрен на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 27 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Рожерио Дутра Силва и Теннис Сандгрен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.