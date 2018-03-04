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Фабио Фоньини выиграл 6-й титул в карьере
Итальянец взял первый трофей в 2018-м.
Итальянский теннисист Фабио Фоньини стал победителем турнира в Сан-Паулу (Бразилия), выиграв в финале у представителя Чили Николаса Ярри – 1:6, 6:1, 6:4.
Матч продолжался 1 час 34 минуты. Фоньини 4 раза взял чужую подачу и не совершил двойных ошибок. На счету Джарри 2 двойные ошибки и 5 упущенных брейк-пойнтов.
- Фоньини завоевал шестой титул в одиночном разряде.
- В рейтинге ATP итальянец занимает 20-е место.
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