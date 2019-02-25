25.02.19 - Centre Court
Р. КарбаллесРоберто Карбаллес
Не ранее
18:30
М. МартерерМаксимилиан Мартерер
ATP Сан-Паулу • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Роберто Карбаллес - Максимилиан Мартерер
ATP Сан-Паулу - 25 февраля 2019

Это Теннис, и это Сан-Паулу! Следите за матчем Роберто Карбаллес – Максимилиан Мартерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:30 25 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Роберто Карбаллес и Максимилиан Мартерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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