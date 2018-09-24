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Маррей неловким движением разбил памятную тарелку, подаренную за вклад в развитие тенниса в Китае

Маррей неловким движением разбил памятную тарелку, подаренную за вклад в развитие тенниса в Китае
Eurosport

1 час назад

Ужасная незадача.

Британский теннисист Энди Маррей прибыл в Китай для участия в турнире ATP Шэньчжэнь, который пройдет с 24 по 30 сентября.

Организаторы на одной из встреч вручили игроку памятную тарелку – символ вклада Энди в развитие тенниса в Поднебесной. Но долго презент не прожил – во время фотосессии Энди выронил и разбил блюдце.

Позднее теннисист выложил эпизод в сторис инстаграма с подписью: «Упс!»

  • Маррей занимает на этой неделе 311-ю строчку рейтинга ATP.
  • За последние 2 года британец выиграл лишь один турнир – в Дубае в 2017 году.

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