ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд
Н.Кирьос VS А.Сеппи
25 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ник Кирьос - Андреас Сеппи
ATP Чжухай - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ник Кирьос - Андреас Сеппи на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ник
Кирьос
Кирьос
Австралия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст24
ATP рейтинг27
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Рублев
✓
77
77
6
Н.Кирьос
65
65
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Хоан
4
2
4
Н.Кирьос
✓
6
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Джонсон
3
61
4
Н.Кирьос
✓
6
77
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Кирьос
77
64
2
К.Хачанов
✓
63
77
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Н.Кирьос
✓
7
6
Л.Сонего
5
4
Больше матчей
Андреас
Сеппи
Сеппи
Италия
- Рост (м)1.91
- Вес (кг)75
- Возраст35
ATP рейтинг74
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
1
77
4
3
Г.Димитров
✓
6
62
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Бердых
✓
6
3
6
А.Сеппи
1
6
3
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Сеппи
4
6
6
5
1
Г.Пелья
✓
6
4
4
7
6
Уимблдон Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
✓
6
68
6
6
Н.Ярри
3
710
1
2
ATP Анталья
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Сеппи
6
4
4
Б.Томич
✓
4
6
6
Больше матчей
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