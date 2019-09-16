ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд

Н.Кирьос VS А.Сеппи

25 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Ник Кирьос - Андреас Сеппи

ATP Чжухай - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ник Кирьос - Андреас Сеппи на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Ник Кирьос
Ник
Кирьос
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    85
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
27
Последние матчи
Больше матчей
Андреас Сеппи
Андреас
Сеппи
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.91
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    35
ATP рейтинг
74
Последние матчи
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