ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.Джумхур VS ...
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Дамир Джумхур - ...
ATP Чжухай - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дамир Джумхур - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дамир
Джумхур
Джумхур
Босния и Герцеговина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
ATP рейтинг86
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Джумхур
✓
5
6
6
М.Чеккинато
7
4
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кукушкин
✓
77
6
Д.Джумхур
62
2
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Типсаревич
5
6
1
A
Д.Джумхур
✓
7
3
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Федерер
✓
3
6
6
6
Д.Джумхур
6
2
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Беншетри
6
2
3
0
Д.Джумхур
✓
4
6
6
6
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