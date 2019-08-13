ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Де Минаур VS Э.Маррей
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Энди Маррей
ATP Чжухай - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Энди Маррей на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг31
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
Д.Миллман
1
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Димитров
✓
7
6
6
А.Де Минаур
5
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
2
6
К.Нисикори
2
4
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
5
3
А.Де Минаур
✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
4
2
78
5
А.Де Минаур
✓
6
6
66
7
Больше матчей
Энди
Маррей
Маррей
Великобритания
- Рост (м)1.9
- Вес (кг)84
- Возраст32
ATP рейтинг-
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен
3
78
1
Э.Маррей
✓
6
66
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Сандгрен
✓
710
7
Э.Маррей
68
5
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Маррей
4
4
Р.Гаске
✓
6
6
AusOpen. Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Баутиста
✓
6
6
65
64
6
Э.Маррей
4
4
77
77
2
ATP Брисбен
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
7
6
Э.Маррей
5
2
Больше матчей
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