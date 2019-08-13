ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Де Минаур VS Э.Маррей

26 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Энди Маррей

ATP Чжухай - 26 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Энди Маррей на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алекс Де Минаур
Алекс
Де Минаур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
31
Последние матчи
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Энди Маррей
Энди
Маррей
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.9
  • Вес (кг)
    84
  • Возраст
    32
ATP рейтинг
-
Последние матчи
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