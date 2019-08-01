ATP Чжухай
Одиночный разряд | 1/4 финала
Г.Монфис VS А.Рамос
27 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Альберт Рамос
ATP Чжухай - 27 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 27 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг12
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
5
6
6
К.Норри
7
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
П.Андухар
1
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Монфис
✓
65
77
6
66
6
Д.Шаповалов
77
64
4
78
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
М.Копил
3
2
2
Больше матчей
Альберт
Рамос
Рамос
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст31
ATP рейтинг46
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
62
3
А.Рамос
✓
77
6
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
2
1
А.Рамос
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
✓
77
6
6
А.Рамос
62
4
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
✓
65
6
6
А.Рамос
77
3
1
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
77
6
А.Рамос
6
1
Больше матчей
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