ATP Чжухай
Одиночный разряд | 1/4 финала

Г.Монфис VS А.Рамос

27 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Гаэль Монфис - Альберт Рамос

ATP Чжухай - 27 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 27 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гаэль Монфис
Гаэль
Монфис
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей
Альберт Рамос
Альберт
Рамос
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
46
Последние матчи
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