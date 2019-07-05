ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
П.Андухар VS Р.Баутиста
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Пабло Андухар - Роберто Баутиста
ATP Чжухай - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Пабло Андухар - Роберто Баутиста на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг52
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Джонсон
6
2
1
П.Андухар
✓
2
6
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар
6
1
2
Ж.Тсонга
✓
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
П.Андухар
1
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
А.Бублик
4
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
Больше матчей
Роберто
Баутиста
Баутиста
Испания
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)76
- Возраст31
ATP рейтинг10
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Кукушкин
✓
3
6
6
3
6
Р.Баутиста
6
1
4
6
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
Р.Баутиста
62
6
2
Р.Гаске
✓
77
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
1
2
Р.Баутиста
✓
6
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ф.Тиафо
3
6
1
Р.Баутиста
✓
6
3
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Хуркач
66
3
Р.Баутиста
✓
78
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое