ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Циципас VS А.Маннарино
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Стефанос Циципас - Адриан Маннарино
ATP Чжухай - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стефанос Циципас - Адриан Маннарино на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стефанос
Циципас
Циципас
Греция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)83
- Возраст21
ATP рейтинг7
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Циципас
4
77
67
5
А.Рублев
✓
6
65
79
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Я.Штруфф
✓
6
65
78
С.Циципас
4
77
66
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Циципас
4
6
3
Х.Хуркач
✓
6
3
6
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
Полуфинал
С.Циципас
4
6
67
Н.Кирьос
✓
6
3
79
ATP Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Циципас
✓
7
6
Б.Пэр
5
0
Больше матчей
Адриан
Маннарино
Маннарино
Франция
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)70
- Возраст31
ATP рейтинг59
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
✓
78
7
Ц.Чжан
66
5
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Герасимов
✓
6
6
А.Маннарино
3
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Травалья
5
2
А.Маннарино
✓
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Маннарино
4
3
6
3
Д.Эванс
✓
6
6
2
6
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Гоффен
✓
78
6
А.Маннарино
66
2
Больше матчей
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