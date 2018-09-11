ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Джумхур VS М.Чеккинато

24 сентября 2019 г. Начало после 07:30

Court 1
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Онлайн - Дамир Джумхур - Марко Чеккинато

ATP Чжухай - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дамир Джумхур - Марко Чеккинато на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Дамир Джумхур
Дамир
Джумхур
Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    70
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
86
Последние матчи
Больше матчей
Марко Чеккинато
Марко
Чеккинато
ИталияИталия
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    78
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
67
Последние матчи
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