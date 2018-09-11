ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Джумхур VS М.Чеккинато
24 сентября 2019 г. Начало после 07:30
Court 1
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Онлайн - Дамир Джумхур - Марко Чеккинато
ATP Чжухай - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Дамир Джумхур - Марко Чеккинато на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Дамир
Джумхур
Джумхур
Босния и Герцеговина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)70
- Возраст27
ATP рейтинг86
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Чеккинато
Чеккинато
Италия
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)78
- Возраст26
ATP рейтинг67
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