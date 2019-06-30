ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
Г.Монфис VS К.Норри
25 сентября 2019 г. Начало после 13:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Гаэль Монфис - Кэмерон Норри
ATP Чжухай - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Гаэль
Монфис
Монфис
Франция
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)80
- Возраст33
ATP рейтинг12
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
П.Андухар
1
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Г.Монфис
✓
65
77
6
66
6
Д.Шаповалов
77
64
4
78
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
М.Копил
3
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
✓
77
6
6
А.Рамос
62
4
3
Больше матчей
Кэмерон
Норри
Норри
Великобритания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст24
ATP рейтинг68
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Гожовчик
1
4
К.Норри
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Баррер
✓
77
6
4
65
77
К.Норри
64
4
6
77
62
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Норри
64
4
А.Зверев
✓
77
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Фучович
7
2
3
К.Норри
✓
5
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кукушкин
✓
7
7
К.Норри
5
5
Больше матчей
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