ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд

Г.Монфис VS К.Норри

25 сентября 2019 г. Начало после 13:30

Center Court
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Онлайн - Гаэль Монфис - Кэмерон Норри

ATP Чжухай - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Гаэль Монфис
Гаэль
Монфис
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
12
Последние матчи
Больше матчей
Кэмерон Норри
Кэмерон
Норри
ВеликобританияВеликобритания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    24
ATP рейтинг
68
Последние матчи
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