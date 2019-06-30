Онлайн - Гаэль Монфис - Кэмерон Норри

ATP Чжухай - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Гаэль Монфис - Кэмерон Норри на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:30 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.