ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
М.Кечманович VS А.Рамос
25 сентября 2019 г. Начало после 07:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Миомир Кечманович - Альберт Рамос
ATP Чжухай - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Миомир Кечманович - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Миомир
Кечманович
Кечманович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст20
ATP рейтинг48
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Рууд
2
0
A
М.Кечманович
✓
6
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
611
77
62
6
3
П.Лоренци
✓
713
62
77
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
2
1
5
М.Кечманович
✓
6
6
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
2
3
Д.Шаповалов
✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
✓
77
6
А.Попырин
65
3
Больше матчей
Альберт
Рамос
Рамос
Испания
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)80
- Возраст31
ATP рейтинг46
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Й.Нисиока
2
1
А.Рамос
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Г.Монфис
✓
77
6
6
А.Рамос
62
4
3
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
✓
65
6
6
А.Рамос
77
3
1
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Финал
Д.Тим
✓
77
6
А.Рамос
6
1
ATP Китцбюэль
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Рууд
5
4
А.Рамос
✓
7
6
Больше матчей
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