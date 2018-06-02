ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд

М.Кечманович VS А.Рамос

25 сентября 2019 г. Начало после 07:30

Center Court
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Онлайн - Миомир Кечманович - Альберт Рамос

ATP Чжухай - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Миомир Кечманович - Альберт Рамос на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Миомир Кечманович
Миомир
Кечманович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
48
Последние матчи
Больше матчей
Альберт Рамос
Альберт
Рамос
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    80
  • Возраст
    31
ATP рейтинг
46
Последние матчи
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