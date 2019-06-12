ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Квон VS Л.Пуй
25 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Сунву Квон - Люка Пуй
ATP Чжухай - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сунву Квон - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сунву
Квон
Квон
Южная Корея
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)72
- Возраст21
ATP рейтинг81
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Квон
3
4
6
3
A
У.Дельен
✓
6
6
2
2
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко
✓
77
6
С.Квон
63
4
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Квон
6
1
2
Г.Пелья
✓
4
6
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Лондеро
4
6
3
С.Квон
✓
6
3
6
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Штебе
2
1
С.Квон
✓
6
6
Больше матчей
Люка
Пуй
Пуй
Франция
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)81
- Возраст25
ATP рейтинг26
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Полуфинал
Л.Пуй
66
64
Ж.Тсонга
✓
78
77
ATP Метц
Одиночный разряд
1/4 финала
Ф.Крайинович
6
5
2
Л.Пуй
✓
4
7
6
ATP Метц
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Сонего
1
4
Л.Пуй
✓
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Эванс
✓
6
6
64
6
Л.Пуй
4
3
77
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Кольшрайбер
3
6
4
4
Л.Пуй
✓
6
4
6
6
Больше матчей
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