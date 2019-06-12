ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Квон VS Л.Пуй

25 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Сунву Квон - Люка Пуй

ATP Чжухай - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сунву Квон - Люка Пуй на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сунву Квон
Сунву
Квон
Южная КореяЮжная Корея
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
81
Последние матчи
Больше матчей
Люка Пуй
Люка
Пуй
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
26
Последние матчи
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