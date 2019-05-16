ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд

К.Рууд VS М.Кечманович

24 сентября 2019 г. Начало после 07:30

Center Court
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Онлайн - Каспер Рууд - Миомир Кечманович

ATP Чжухай - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каспер Рууд
Каспер
Рууд
НорвегияНорвегия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    77
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
60
Последние матчи
Больше матчей
Миомир Кечманович
Миомир
Кечманович
СербияСербия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    75
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
48
Последние матчи
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