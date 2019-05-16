ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Рууд VS М.Кечманович
24 сентября 2019 г. Начало после 07:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Каспер Рууд - Миомир Кечманович
ATP Чжухай - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каспер
Рууд
Рууд
Норвегия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)77
- Возраст20
ATP рейтинг60
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Рууд
6
5
3
Б.Чорич
✓
3
7
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Рууд
✓
6
6
С.Карузо
3
4
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Рууд
✓
63
6
6
А.Бублик
77
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Я.Штруфф
✓
6
6
6
К.Рууд
4
4
2
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Рууд
2
65
С.Джонсон
✓
6
77
Больше матчей
Миомир
Кечманович
Кечманович
Сербия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)75
- Возраст20
ATP рейтинг48
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
611
77
62
6
3
П.Лоренци
✓
713
62
77
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Дьере
2
1
5
М.Кечманович
✓
6
6
7
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
2
3
Д.Шаповалов
✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Кечманович
✓
77
6
А.Попырин
65
3
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Кечманович
1
2
Р.Баутиста
✓
6
6
Больше матчей
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