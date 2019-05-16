Онлайн - Каспер Рууд - Миомир Кечманович

ATP Чжухай - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каспер Рууд - Миомир Кечманович на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.