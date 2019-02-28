ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд

С.Джонсон VS П.Андухар

24 сентября 2019 г. Начало после 07:30

Court 1
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Онлайн - Стив Джонсон - Пабло Андухар

ATP Чжухай - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стив Джонсон - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Стив Джонсон
Стив
Джонсон
СШАСША
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    86
  • Возраст
    29
ATP рейтинг
95
Последние матчи
Больше матчей
Пабло Андухар
Пабло
Андухар
ИспанияИспания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    76
  • Возраст
    33
ATP рейтинг
52
Последние матчи
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