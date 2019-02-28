ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Джонсон VS П.Андухар
24 сентября 2019 г. Начало после 07:30
Court 1
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Онлайн - Стив Джонсон - Пабло Андухар
ATP Чжухай - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Стив Джонсон - Пабло Андухар на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Стив
Джонсон
Джонсон
США
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)86
- Возраст29
ATP рейтинг95
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Джонсон
3
61
4
Н.Кирьос
✓
6
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Пэр
✓
1
6
6
С.Джонсон
6
0
0
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Миллман
6
65
4
С.Джонсон
✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Рууд
2
65
С.Джонсон
✓
6
77
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Джонсон
✓
6
6
Д.Эванс
3
1
Больше матчей
Пабло
Андухар
Андухар
Испания
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)76
- Возраст33
ATP рейтинг52
Последние матчи
ATP Метц
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Андухар
6
1
2
Ж.Тсонга
✓
3
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Монфис
✓
6
6
6
П.Андухар
1
2
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
А.Бублик
4
3
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Андухар
✓
6
6
6
Л.Сонего
2
4
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Эдманд
6
61
5
7
2
П.Андухар
✓
3
77
7
5
6
Больше матчей
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24/08/2019
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