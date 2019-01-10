ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Де Минаур VS Д.Миллман
24 сентября 2019 г. Начало после 07:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Джон Миллман
ATP Чжухай - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Джон Миллман на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алекс
Де Минаур
Де Минаур
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)69
- Возраст20
ATP рейтинг31
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Г.Димитров
✓
7
6
6
А.Де Минаур
5
3
4
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Де Минаур
✓
6
6
2
6
К.Нисикори
2
4
6
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарин
3
5
3
А.Де Минаур
✓
6
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
4
2
78
5
А.Де Минаур
✓
6
6
66
7
АТР Masters Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
Й.Нисиока
✓
7
6
А.Де Минаур
5
4
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Джон
Миллман
Миллман
Австралия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)79
- Возраст30
ATP рейтинг94
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Миллман
3
2
2
Р.Надаль
✓
6
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
1/4 финала
Д.Миллман
6
65
4
С.Джонсон
✓
4
77
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
3-й раунд
Р.Хасе
3
4
Д.Миллман
✓
6
6
ATP Уинстон-Сэйлем
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чеккинато
77
4
3
Д.Миллман
✓
65
6
6
ATP Masters Монреаль
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Чилич
✓
6
6
Д.Миллман
3
4
Больше матчей
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