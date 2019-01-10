ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Де Минаур VS Д.Миллман

24 сентября 2019 г. Начало после 07:30

Center Court
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Онлайн - Алекс Де Минаур - Джон Миллман

ATP Чжухай - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алекс Де Минаур - Джон Миллман на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алекс Де Минаур
Алекс
Де Минаур
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    69
  • Возраст
    20
ATP рейтинг
31
Последние матчи
Больше матчей
Джон Миллман
Джон
Миллман
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.83
  • Вес (кг)
    79
  • Возраст
    30
ATP рейтинг
94
Последние матчи
Больше матчей

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