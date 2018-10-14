ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
Д.У VS Б.Чорич
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
Матч
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Онлайн - Ди У - Борна Чорич
ATP Чжухай - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ди У - Борна Чорич на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ди
У
У
Китай
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)65
- Возраст28
ATP рейтинг-
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