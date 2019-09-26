ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд

Ч.Чжан VS ...

26 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Чжичжэнь Чжан - ...

ATP Чжухай - 26 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжичжэнь Чжан - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Чжичжэнь Чжан
Чжичжэнь
Чжан
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
227
Последние матчи
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