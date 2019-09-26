ATP Чжухай
Одиночный разряд | Второй раунд
Ч.Чжан VS ...
26 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Hengqin Tennis Center
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Онлайн - Чжичжэнь Чжан - ...
ATP Чжухай - 26 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Чжичжэнь Чжан - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 26 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Чжичжэнь
Чжан
Чжан
Китай
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)-
- Возраст22
ATP рейтинг227
Последние матчи
ATP Чжухай
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
5
2
Ч.Чжан
✓
7
6
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Чжан
3
77
2
A
Э.Маррей
✓
6
63
4
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Лааксонен
✓
6
3
6
Ч.Чжан
4
6
2
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Чжан
✓
4
6
77
П.Лоренци
6
3
64
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Дутра Силва
4
1
Ч.Чжан
✓
6
6
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