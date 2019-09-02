ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд

Д.Кёпфер VS Ч.Чжан

24 сентября 2019 г. Начало после 07:30

Center Court
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Онлайн - Доминик Кёпфер - Чжичжэнь Чжан

ATP Чжухай - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Кёпфер - Чжичжэнь Чжан на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Доминик Кёпфер
Доминик
Кёпфер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    25
ATP рейтинг
85
Последние матчи
Больше матчей
Чжичжэнь Чжан
Чжичжэнь
Чжан
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.93
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
ATP рейтинг
227
Последние матчи
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