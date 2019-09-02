ATP Чжухай
Одиночный разряд | Первый раунд
Д.Кёпфер VS Ч.Чжан
24 сентября 2019 г. Начало после 07:30
Center Court
Матч
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Онлайн - Доминик Кёпфер - Чжичжэнь Чжан
ATP Чжухай - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Доминик Кёпфер - Чжичжэнь Чжан на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:30 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Доминик
Кёпфер
Кёпфер
Германия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)82
- Возраст25
ATP рейтинг85
Последние матчи
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Кёпфер
6
3
2
62
Д.Медведев
✓
3
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
Д.Кёпфер
✓
6
77
4
6
Н.Басилашвили
3
65
6
1
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Опелка
4
4
62
Д.Кёпфер
✓
6
6
77
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
✓
6
77
5
7
Х.Мунар
4
62
7
5
ATP Лос-Кабос
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Кёпфер
3
4
Т.Фритц
✓
6
6
Больше матчей
Чжичжэнь
Чжан
Чжан
Китай
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)-
- Возраст22
ATP рейтинг227
Последние матчи
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Чжан
3
77
2
A
Э.Маррей
✓
6
63
4
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
1/4 финала
Г.Лааксонен
✓
6
3
6
Ч.Чжан
4
6
2
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Чжан
✓
4
6
77
П.Лоренци
6
3
64
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Первый раунд
Р.Дутра Силва
4
1
Ч.Чжан
✓
6
6
ATP Шэньчжэнь
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Чжан
2
3
И.Веселы
✓
6
6
Больше матчей
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