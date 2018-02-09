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Мирза Башич - Максимилиан Мартерер
ATP София - 9 февраля 2018
Это Теннис, и это София! Следите за матчем Мирза Башич – Максимилиан Мартерер на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 9 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мирза Башич и Максимилиан Мартерер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.
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