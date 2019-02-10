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Даниил Медведев победил Мартона Фучовича и взял 4-й титул в карьере
Поздравляем!
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у венгра Мартона Фучовича в финале турнира ATP в Софии – 6:4, 6:3.
Матч продолжался один час и 23 минуты. Медведев выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9. На счету Фучовича 4 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из трех попыток).
Даниил выиграл обе встречи у венгерского теннисиста – 2-0.
- Это четвертый титул Медведева в карьере.
- Ранее Даниил выигрывал турниры в Уинстон-Сэйлеме, Токио и Сиднее.
- Победа принесла ему 250 рейтинговых очков.
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