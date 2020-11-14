19-летний итальянец Янник Синнер стал победителем турнира в Софии, Болгария. В финале он переиграл 30-летнего канадца Вашека Поспишила – 6:4, 3:6, 7:6(3).
Синнер стал самым молодым победителем турнира ATP из Италии в Открытой эре (ему 19 лет и 3 месяца). Также Янник – самый юный чемпион ATP с 2008 года. Тогда титул в Делрэй-Бич выиграл 18-летний Кэй Нисикори.
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- Благодаря этой победе Синнер поднимется на 7 строчек и станет 37-м, обновив рейтинговый рекорд.
- В 2019-м Янник выиграл 6 титулов (ITF и «Челленджер»), в том числе Next Gen Finals.
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