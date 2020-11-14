19-летний итальянец Янник Синнер стал победителем турнира в Софии, Болгария. В финале он переиграл 30-летнего канадца Вашека Поспишила – 6:4, 3:6, 7:6(3).

Синнер стал самым молодым победителем турнира ATP из Италии в Открытой эре (ему 19 лет и 3 месяца). Также Янник – самый юный чемпион ATP с 2008 года. Тогда титул в Делрэй-Бич выиграл 18-летний Кэй Нисикори.