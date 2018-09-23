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Хитрющий Фоньини замахнулся для удара из-за головы, а сам скинул мяч под сетку и обманул соперников

Хитрющий Фоньини замахнулся для удара из-за головы, а сам скинул мяч под сетку и обманул соперников
Eurosport

1 час назад

Фабио – мастер трюков.

Фабио Фоньини в тандеме с соотечественником Маттео Берреттини выиграл парный Санкт-Петербург Open. В финале итальянцы одолели интернациональный дуэт Роман Ебавы (Чехия) / Матве Мидделькоп (Голландия) – 7:6(6), 7:6(4).

По ходу встречи Фоньини отметился блестящим ударом, которым он оставил не у дел обоих соперников – они просто застыли на задней линии.

  • Для Фабио титул в Санкт-Петербурге стал пятым, завоеванным в парном разряде. Для Берреттини – вторым как в 2018 году, так и за карьеру.
  • За победу итальянцы заработали 1,2 млн долларов призовых на двоих.

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