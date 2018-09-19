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Денис Шаповалов - Адриан Менендес

ATP Санкт-Петербург - 19 сентября 2018

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Денис Шаповалов – Адриан Менендес на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 19 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Денис Шаповалов и Адриан Менендес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.