19.09.18 - Centre Court
Д. ШаповаловДенис Шаповалов
Не ранее
14:30
А. МенендесАдриан Менендес
ATP Санкт-Петербург • Первый раунд
СеткиРейтинг АТР
Перед матчем

Онлайн
Денис Шаповалов - Адриан Менендес
ATP Санкт-Петербург - 19 сентября 2018

Это Теннис, и это Санкт-Петербург! Следите за матчем Денис Шаповалов – Адриан Менендес на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 19 сентября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Денис Шаповалов и Адриан Менендес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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