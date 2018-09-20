Южный завершил карьеру. Он принес России первый Кубок Дэвиса, разбивал лицо и придумал жест Дзюбе

50-тысячный французский городок Анси известен слабостью к зимним видам спорта и даже какое-то время претендовал на последнюю Олимпиаду. Но в 95-м здесь проходил единственный на тот момент европейский теннисный турнир для талантов до 13 лет. На турнир приехали 32 перспективных пацана, среди них был и Миша Южный. Дела у Миши пошли плохо – он одержал всего одну победу и занял 30-е место. Во время турнира и по возвращению домой коллеги и специалисты говорили его тренеру Борису Собкину, что перспектив нет, и пацана нужно оставлять, ведь профессионал из него точно не получится.

Сейчас все мы знаем две вещи:

эти коллеги и не представляли, насколько ошибаются

как же хорошо, что Борис Львович их не послушал

Тот турнир Собкин до сих пор называет самым сложным испытанием за все 25 лет работы с Южным. Спустя годы те же (и другие) специалисты подходили уже к Мише и предлагали вывести его на новый уровень у нового тренера. Миша, конечно, об этом и не думал. За все годы их образ слился в одно целое – картина эмоционального Южного на корте уже давно не полна без сурового Собкина на трибунах. Большинству из теннисного мира понять такой подход сложно. В теннисе вообще особый тип отношений тренеров с подчиненными – специалисты должны авторитетно гонять игроков по корту, держа в голове опасность быть уволенными в любой момент. А игроки в свою очередь скорее поменяют тренера, чем станут копаться в себе из-за затянувшейся серии неудач. При этом на Собкина с Южным всегда смотрели с уважением, а Раонич, например, назвал их «самыми добрыми людьми в туре».

Карьера Южного вообще не похожа на другие. Например, самый главный матч жизни он сыграл уже в 20-летнем возрасте, когда в решающей игре финала Кубка Дэвиса обыграл Поля-Анри Матьё в 2002-м. Героически отыграться со счета 0-2 в важнейшем для страны матче при чужих трибунах и завоевать долгожданный титул – с теми же Федерером, Надалем и Джоковичем такой истории не случилось за всю карьеру. Для малознакомых с теннисом людей Миша навсегда ассоциируется только с этим матчем, а вот Борис Собкин ту игру, наоборот, не очень любит вспоминать – огромная эмоциональная нагрузка подкосила Южному почти весь следующий сезон.

Несмотря на это, за 18 лет в большом теннисе Миша стал символом стабильности – 17 лет он провел в первой теннисной сотне или около нее, причем большую часть этого времени – в первой тридцатке. Последний карьерный рывок случился в 2013-м, когда он выиграл Валенсию и Гштад и отнял сет в финале у Федерера в Галле.

С тех пор в основном было тяжело – его классический и слегка наивный стиль игры со сменой вращений и темпа разбивался о физически мощный теннис нового поколения, плюс часто подводило здоровье. Но там, где большинство игроков закончили бы карьеру, Миша продолжил.

Николай Давыденко на закате карьеры признался, что закончит, как только рейтинг упадет настолько, что придется играть квалификации к турнирам – так он и поступил. Миша не постеснялся играть отборы средних турниров уровня Загреба и Мюнхена против 18-летних юниоров. Когда и этого стало не хватать, зимой 16-го он опустил категорию, поехал на серию «Челленджеров» в Азии и выдал победную серию, зарядившись для прыжка по рейтингу ATP и в более крупные турниры.

За карьеру Михаил Южный завоевал 10 титулов в одиночке, 9 в паре, несколько раз заглядывал в десятку лучших рейтинга ATP и выходил в два полуфинала US Open – в 2006-м и 2010-м. В масштабах мирового тенниса Миша стал типичным представителем поколения, над которым доминировали Надаль, Федерер и Джокович – с 2003-го года они выиграли 50 шлемов на троих. Теннис стареет – сейчас в туре нет ни одного обладателя ТБШ моложе 29. Карьеру Южный закончил с 0-17 против Федерера, 4-13 против Надаля и 3-7 против Джоковича.

Иностранные фаны запомнят Мишу не за статистику, а в первую очередь за перфомансы на корте. У них перед глазами будет истекающий кровью, но свирепый и оттого не чувствующий боли Южный – ролик с матча против Альмагро в 2008-м, когда Южный разбил ракетку и голову друг о друга собрал более двух миллионов просмотров. Для иностранных болельщиков он запомнился суровым неразговорчивым русским теннисным офицером, но его всегда встречали и провожали тепло, потому что видели искренность на корте – пусть кипящие эмоции порой и вырывались в крики, удары по голове и другие выходки.

Он защитил кандидатскую степень в области педагогических наук, он провел всю карьеру с одним тренером, он отдает трибунам честь после матчей (и начал делать это куда раньше мейнстримного героя русского футбола), он обошелся без соцсетей и вообще не очень любит говорить. Из тенниса ушел неповторимый Михаил Южный, последний из золотой четверки Кафельников-Сафин-Давыденко-Южный. Эпоха талантливого поколения золотых теннисных 90-х закрыта.

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