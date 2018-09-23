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Доминик Тим расправился с Мартином Клижаном и завоевал титул в Санкт-Петербурге

Тим расправился с Клижаном и завоевал титул в Санкт-Петербурге
Eurosport

54 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Первая ракетка турнира сделал Мартина Клижана из Словакии.

Австрийский теннисист Доминик Тим оказался сильнее словака Мартина Клижана в финале одиночного разряда и выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге. Встреча продолжалась 1 час 10 минут – 6:3, 6:1.

На счету Тима 3 эйса, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Клижан 4 раза подал навылет, 1 раз ошибся при подаче и ни разу не взял подачу соперника.

Тим приблизился к сопернику по личным встречам – 2:3.

  • Тим впервые участвовал на турнире в Санкт-Петербурге.
  • Доминик располагается на восьмой строчке рейтинга ATP.
  • Мартин Клижан занимает скромную 65-ю позицию.

Надалю вновь было несладко. Тим заставил Рафу бегать 5 сетов, но чемпион US Open победил

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