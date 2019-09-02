ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | 1/4 финала
М.Берреттини VS Е.Герасимов
20 сентября 2019 г. Начало после 12:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Маттео Берреттини - Егор Герасимов
ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Маттео Берреттини - Егор Герасимов на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Маттео
Берреттини
Берреттини
Италия
- Рост (м)1.93
- Вес (кг)85
- Возраст23
ATP рейтинг13
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Берреттини
✓
6
6
Р.Карбаллес
1
2
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Берреттини
66
4
1
Р.Надаль
✓
78
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Берреттини
✓
3
6
6
3
77
Г.Монфис
6
3
2
6
65
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини
✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Берреттини
✓
6
6
63
77
А.Попырин
4
4
77
62
Больше матчей
Егор
Герасимов
Герасимов
Белоруссия
- Рост (м)1.83
- Вес (кг)84
- Возраст26
ATP рейтинг119
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Герасимов
✓
6
6
А.Маннарино
3
1
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Росол
5
2
Е.Герасимов
✓
7
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Шварцман
✓
6
6
6
Е.Герасимов
4
2
0
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Харрис
5
65
63
Е.Герасимов
✓
7
77
77
ATP Будапешт
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Эрбер
✓
6
6
Е.Герасимов
3
2
Больше матчей
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