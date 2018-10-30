ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Ватутин VS М.Фучович

18 сентября 2019 г. Начало после 10:00

Сибур Арена
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Онлайн - Алексей Ватутин - Мартон Фучович

ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Ватутин - Мартон Фучович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алексей Ватутин
Алексей
Ватутин
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    26
ATP рейтинг
197
Последние матчи
Больше матчей
Мартон Фучович
Мартон
Фучович
ВенгрияВенгрия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    82
  • Возраст
    27
ATP рейтинг
66
Последние матчи
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