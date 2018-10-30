ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Ватутин VS М.Фучович
18 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Сибур Арена
Матч
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Онлайн - Алексей Ватутин - Мартон Фучович
ATP Санкт-Петербург - 18 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алексей Ватутин - Мартон Фучович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 18 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алексей
Ватутин
Ватутин
Россия
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)68
- Возраст26
ATP рейтинг197
Последние матчи
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А.Ватутин
4
66
4
К.Муте✓
6
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5
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3
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Мартон
Фучович
Фучович
Венгрия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)82
- Возраст27
ATP рейтинг66
Последние матчи
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6
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2
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5
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Первый раунд
М.Фучович
78
4
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А.Рамос✓
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М.Фучович✓
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