ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | 1/4 финала
Д.Медведев VS А.Рублев
20 сентября 2019 г. Начало после 17:30
Centre Court
Матч
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Онлайн - Даниил Медведев - Андрей Рублев
ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Даниил
Медведев
Медведев
Россия
- Рост (м)1.98
- Вес (кг)81
- Возраст23
ATP рейтинг4
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Д.Медведев
✓
7
6
Е.Донской
5
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Финал
Д.Медведев
5
3
7
6
4
Р.Надаль
✓
7
6
5
4
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Полуфинал
Д.Медведев
✓
77
6
6
Г.Димитров
65
4
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Вавринка
66
3
6
1
Д.Медведев
✓
78
6
3
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
Д.Кёпфер
6
3
2
62
Д.Медведев
✓
3
6
6
77
Больше матчей
Андрей
Рублев
Рублев
Россия
- Рост (м)1.88
- Вес (кг)68
- Возраст21
ATP рейтинг38
Последние матчи
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Беранкис
4
77
1
А.Рублев
✓
6
65
6
ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Ивашко
6
0
4
А.Рублев
✓
4
6
6
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
4-й раунд
А.Рублев
1
4
66
М.Берреттини
✓
6
6
78
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Рублев
✓
77
77
6
Н.Кирьос
65
65
3
U.S. Open Мужчины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Рублев
✓
6
0
Ж.Симон
2
0
A
Больше матчей
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