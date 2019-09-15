ATP Санкт-Петербург
Одиночный разряд | 1/4 финала

Д.Медведев VS А.Рублев

20 сентября 2019 г. Начало после 17:30

Centre Court
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Онлайн - Даниил Медведев - Андрей Рублев

ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Даниил Медведев
Даниил
Медведев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.98
  • Вес (кг)
    81
  • Возраст
    23
ATP рейтинг
4
Последние матчи
Больше матчей
Андрей Рублев
Андрей
Рублев
РоссияРоссия
  • Рост (м)
    1.88
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    21
ATP рейтинг
38
Последние матчи
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