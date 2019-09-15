Онлайн - Даниил Медведев - Андрей Рублев

ATP Санкт-Петербург - 20 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Даниил Медведев - Андрей Рублев на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:30 20 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.